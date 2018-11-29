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Пентагон поддерживает усилия американских дипломатов по смягчению напряжённости на Корейском полуострове. Об этом сообщила в среду американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на заявление пресс-секретаря департамента Восточной Азии и Тихого океана министерства обороны США Кристофера Рогана. Американская сторона будет и впредь выполнять свои обязательства по защите РК и её граждан. Таким образом представитель Пентагона прокомментировал содержание новогоднего обращения лидера КНДР Ким Чон Ына к народу. Северокорейский лидер отметил недопустимость размещения в РК стратегических вооружений, призвав Сеул не проводить совместные с внешними силами военные учения.