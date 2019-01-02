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В мире

МИД КНР: Пекин готов содействовать примирению США и КНДР

Write: 2019-01-03 10:18:44Update: 2019-01-03 10:21:48

МИД КНР: Пекин готов содействовать примирению США и КНДР

Пекин готов оказывать содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом заявил в среду на очередном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Он подчеркнул, что на Корейском полуострове наблюдаются важные позитивные изменения, а межкорейские отношения развиваются. Китай поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном с целью ядерного разоружения. Обмен мнениями, укрепление взаимного доверия между Пхеньяном и Вашингтоном будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова, урегулированию существующих противоречий политическими методами,- отметил Лу Кан. 
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