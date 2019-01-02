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В 2019 году правительство РК создаст 610 тыс. рабочих мест для пожилых жителей страны в возрасте старше 65 лет. Как сообщили в четверг в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, это на 100 тыс. рабочих мест больше, чем было создано в прошлом году. Из бюджета министерства на реализацию данного плана выделяются 1 трлн 640 млрд вон (1 млрд 640 млн долларов). РК быстро превращается в стареющее общество, что замедляет экономический рост. По состоянию на конец прошлого года, 14,3% населения страны составила доля пожилых людей в возрасте старше 65 лет.