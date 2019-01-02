73,4% населения РК против нынешней системы выборов в Национальное собрание

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73,4% населения РК выступает против нынешней системы выборов депутатов Национального собрания. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведённого 28-29 декабря агентством Korea Research по заказу KBS. Причину возражения против системы одномандатных округов участники опроса объяснили тем, что только один кандидат, победивший в своём избирательном округе, избирается в Национальное собрание, и это может привести к неполному соответствию состава парламента мнению народа. В этой связи 66,3% респондентов согласились с необходимостью проводить избирательную реформу. 46,4% респондентов поддержали систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии, а 44,1% высказались против. 78,8% респондентов выступают против увеличения количества депутатов Национального собрания. В РК действуют система одномандатных округов и пропорционального представительства от политической партии. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.