Митинги перед посольством Японии в РК проходят каждую среду уже 27 лет

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2 января Корейская ассоциация женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны, отметила 27-летие начала митингов перед посольством Японии в РК. Они проходят каждую среду. 2 января состоялся очередной, 1.368-й митинг, участники которого призвали правительства РК и Японии аннулировать договорённости по проблеме сексуального рабства. Они потребовали от правительства Японии официально признать свою вину в совершении военного преступления, принести официальные извинения, принять юридически обоснованные компенсационные меры. Первый митинг состоялся 8 января 1992 года, когда тогдашний премьер-министр Японии Киити Миядзава прибыл с визитом в РК.