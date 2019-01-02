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В Корее

Митинги перед посольством Японии в РК проходят каждую среду уже 27 лет

Write: 2019-01-03 12:03:45Update: 2019-01-03 12:10:36

Митинги перед посольством Японии в РК проходят каждую среду уже 27 лет

Photo : YONHAP News

2 января Корейская ассоциация женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны, отметила 27-летие начала митингов перед посольством Японии в РК. Они проходят каждую среду. 2 января состоялся очередной, 1.368-й митинг, участники которого призвали правительства РК и Японии аннулировать договорённости по проблеме сексуального рабства. Они потребовали от правительства Японии официально признать свою вину в  совершении военного преступления, принести официальные извинения, принять юридически обоснованные компенсационные меры. Первый митинг состоялся 8 января 1992 года, когда тогдашний премьер-министр Японии Киити Миядзава прибыл с визитом в РК. 
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