Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 2%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина впервые за последние 4 недели вырос на 2%, составив 47,9%. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Real Meter с 31 декабря по 2 января среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 46,8% респондентов, что на 2,9% меньше, чем неделю назад. Среди причин положительной оценки – ожидания улучшения межкорейских отношений в связи с последними заявлениями лидеров Юга и Севера, а также президента США. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38%, оппозиционной партии Свободная Корея – 23,8%, партии Справедливости – 8,1%, партии Справедливого будущего – 5,5%, партии Демократии и мира – 2,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.