Стоимость жилья в Сеуле постепенно снижается

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Стоимость жилья в Сеуле снижается. Как сообщил в четверг Корейский комитет по оценке недвижимости, по состоянию на 31 декабря прошлого года снижение цены составило примерно 0,09% по сравнению с предыдущей неделей. Размер единовременного арендного взноса Чонсэ сократился в среднем на 0.12%. Такой результат обусловлен объявленным в декабре правительственным планом массовой жилой застройки и принятыми 13 сентября прошлого года мерами правительства по борьбе с удорожанием недвижимости, что заставило многих жителей страны отложить приобретение жилья. Стоимость жилья в Сеуле снижается восьмую неделю подряд.