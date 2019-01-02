Количество китайских браконьеров в водах РК резко сократилось

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В последние три года количество китайских рыболовных судов, ведущих незаконный промысел в южнокорейских водах, сократилось примерно на 70%. По данным Управления морской безопасности, в прошлом году средний показатель в Жёлтом море составил 32 судна в месяц, что на 71% меньше, чем в 2016 году. Причину резкого сокращения Управление морской безопасности РК объясняет ужесточением мер в отношении браконьеров. 7 ноября 2016 года РК официально представила управлению морской полиции и министерству иностранных дел КНР руководство по применению оружия, которое было принято Управлением морской безопасности РК в рамках ужесточения мер борьбы с китайскими браконьерами. 8 ноября 2016 года морская полиция РК применила оружие в отношении китайского судна, незаконно пересёкшего границу.