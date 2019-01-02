Ещё один северокорейский дипломат попросил политическое убежище в третьей стране

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48-летний Чо Сон Гиль, временный поверенный посольства КНДР в Италии, вместе с семьёй попросил политическое убежище в третьей стране. По данным источников, с начала декабря прошлого года он находится под защитой правительства Италии. Пока неизвестно, в какую именно страну хочет поехать дипломат. По словам источника в южнокорейских спецслужбах, предложение о предоставлении убежища в РК ему не делалось. В администрации президента РК отказались комментировать данное сообщение по причине отсутствия необходимой информации. Чо Сон Гиль работал в Италии с мая 2015 года, а после того, как в октябре 2017 года, из-за проведения Пхеньяном шестого ядерного испытания, итальянское правительство выслало посла Мун Чхон Нама, был назначен временным поверенным. В посольстве КНДР в Риме работали четыре дипломата.