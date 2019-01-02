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Корея: Юг-Север

Ещё один северокорейский дипломат попросил политическое убежище в третьей стране

Write: 2019-01-03 13:48:40Update: 2019-01-03 17:50:53

Ещё один северокорейский дипломат попросил политическое убежище в третьей стране

Photo : Getty Images Bank

48-летний Чо Сон Гиль, временный поверенный посольства КНДР в Италии, вместе с семьёй попросил политическое убежище в третьей стране. По данным источников, с начала декабря прошлого года он находится под защитой правительства Италии. Пока неизвестно, в какую именно страну хочет поехать дипломат.   По словам источника в южнокорейских спецслужбах, предложение о предоставлении убежища в РК ему не делалось. В администрации президента РК отказались комментировать данное сообщение по причине отсутствия необходимой информации.   Чо Сон Гиль работал в Италии с мая 2015 года, а после того, как в октябре 2017 года, из-за проведения Пхеньяном шестого ядерного испытания,  итальянское правительство выслало посла Мун Чхон Нама, был назначен временным поверенным. В посольстве КНДР в Риме работали четыре дипломата. 
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