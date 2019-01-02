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Экономика

Правительство РК пытается предотвратить утечку передовых технологий за рубеж

Write: 2019-01-03 14:01:04Update: 2019-01-03 18:42:54

Photo : KBS News

Правительство РК решило активизировать борьбу против утечки передовых технологий в зарубежные страны путём ввода строгого контроля за поглощениями и слияниями. Такое решение принято на состоявшемся в четверг совещании глав силовых и экономических ведомств под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. Меры предусматривают необходимость получения разрешения правительства при поглощении или слиянии предприятия, которое разработало передовые технологии за счёт госбюджета. Кроме того, в случае поглощения или слияния с зарубежной компанией предприятие, которое за свой счёт самостоятельно разработало ключевые передовые технологии, должно проинформировать  правительство. Кроме того, вводится система компенсации штрафных убытков при утечке за рубеж передовых технологий. 
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