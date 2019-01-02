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Экономика

Глава Банка Кореи призывает усилить управление рисками

Write: 2019-01-03 14:15:25Update: 2019-01-03 14:27:01

Глава Банка Кореи призывает усилить управление рисками

Photo : YONHAP News

На фоне опасений по поводу дальнейшего замедления роста мировой экономики необходимо уделять больше внимания управлению рисками. Об этом заявил  управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая в четверг  на совещании лидеров финансовых структур. Он напомнил, что продолжающийся торговый спор между Вашингтоном и Пекином, нормализация денежно-кредитной политики в США и финансовые затруднения в развивающихся странах являются главными препятствиями, с которыми южнокорейская экономика столкнётся в 2019 году. В этой связи Ли Чжу Ёль призвал приложить дополнительные усилий для улучшения финансовой устойчивости.
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