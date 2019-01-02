Глава Банка Кореи призывает усилить управление рисками

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На фоне опасений по поводу дальнейшего замедления роста мировой экономики необходимо уделять больше внимания управлению рисками. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая в четверг на совещании лидеров финансовых структур. Он напомнил, что продолжающийся торговый спор между Вашингтоном и Пекином, нормализация денежно-кредитной политики в США и финансовые затруднения в развивающихся странах являются главными препятствиями, с которыми южнокорейская экономика столкнётся в 2019 году. В этой связи Ли Чжу Ёль призвал приложить дополнительные усилий для улучшения финансовой устойчивости.