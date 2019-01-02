17 января возобновятся автобусные экскурсии по территории военной базы США в Сеуле

Photo : YONHAP News

Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, начался приём заявок на участие в автобусных экскурсиях по территории американской военной базы в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Экскурсии, организуемые совместно с руководством базы, будут проходить по март нынешнего года. Участники экскурсии будут определяться с помощью жеребьёвки заявок на веб-сайте культурного центра Ёнсан. Во время экскурсий у жителей страны появится возможность осмотреть достопримечательности, которые были недоступны в течение 114 лет. Первый этап экскурсионной программы проходил в прошлом году, и в нём приняли участие 330 человек.