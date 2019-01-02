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Культура

17 января возобновятся автобусные экскурсии по территории военной базы США в Сеуле

Write: 2019-01-03 14:47:44Update: 2019-01-03 15:52:27

17 января возобновятся автобусные экскурсии по территории военной базы США в Сеуле

Photo : YONHAP News

Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК,  начался приём заявок на участие  в автобусных экскурсиях по территории американской военной базы в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Экскурсии, организуемые совместно с руководством базы, будут проходить  по март нынешнего года. Участники экскурсии будут определяться с помощью жеребьёвки заявок на веб-сайте культурного центра Ёнсан. Во время экскурсий у жителей страны появится возможность осмотреть достопримечательности, которые были недоступны в течение 114 лет.   Первый этап экскурсионной программы проходил в прошлом году, и в нём приняли участие 330 человек. 
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