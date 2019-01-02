Послы РК и КНДР в Германии посетили тренировку межкорейской команды по гандболу

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Послы РК и КНДР в Германии посетили в среду тренировку объединённой межкорейской сборной по гандболу. В ходе встречи со спортсменами посол КНДР Пак Нам Ён сказал, что совместная тренировка спортсменов Юга и Севера позволяет вспомнить о достижениях в межкорейских отношениях. Он выразил надежду на то, что по мере улучшения межкорейских отношений будет появляться ещё больше объединённых спортивных команд. Посол РК Чон Бом Гу сказал в ответ, что в прошлом году мирную атмосферу на Корейском полуострове создали зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а в нынешнем году подобная атмосфера возникнет и в Берлине. Чон Бом Гу пожелал, чтобы объединённая сборная Юга и Севера по гандболу продемонстрировала своё мастерство перед народами Германии и двух Корей. Межкорейская команда примет участие в первенстве мира по гандболу среди мужчин в Германии. РК представляют 16 спортсменов, в том числе 5 студентов, а КНДР – 4 спортсмена, которые являются военнослужащими северокорейской армии.