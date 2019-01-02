В Шанхае состоялась церемония, посвящённая 100-летию временного правительства Республики Корея

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В Шанхае состоялась церемония, посвящённая 100-летию создания временного правительства Республики Корея. По сообщению генерального консульства РК в Шанхае, она прошла в среду в универмаге «Юньань» с участием местных этнических корейцев-потомков активистов за независимость от японской колониальной оккупации. На месте этого универмага находилась гостиница, где ровно 98 лет назад – 1 января 1921 года собрались 59 лидеров движения за независимости отметить Новый год и подтвердить стремление к восстановлению суверенитета Кореи.