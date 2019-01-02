Хон Нам Ги: В этом году южнокорейский экспорт составит 700 млрд долларов

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В нынешнем году объём южнокорейского экспорта составит 700 млрд долларов. Об этом заявил в четверг вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе посещения предприятия по производству металлорежущих инструментов Вайджи-1 (YG-1) в муниципальном округе Пупхён-гу города Инчхона. Хон Нам Ги сказал, что экспорт является одной из опор национальной экономики. Он отметил, что в прошлом году РК вступила в семёрку стран, в которых ВВП на душу населения превышает 30 тыс. долларов и население превышает 50 млн человек. В прошлом году РК стала седьмым государством с годовым экспортом, превышающим 600 млрд долларов. Сейчас правительство намерено направить усилия на диверсификации рынков.