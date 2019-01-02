Высокопоставленный северокорейский дипломат исчез из посольства в Риме в начале ноября

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Национальная служба разведки РК подтвердила сообщения о побеге временного поверенного в делах КНДР в Италии 48-летнего Чо Сон Гиля. Как сообщил в четверг представитель разведки, он и его супруга исчезли из посольства в начале ноября. Срок его работы в Италии заканчивался в ноябре, и он, как полагают, не хотел возвращаться на родину. Ранее сообщалось, что дипломат находится под защитой итальянского правительства, однако в МИД Италии заявили, что не располагают информацией о том, что Чо Сон Гиль обращался за предоставлением политического убежища. О его дальнейших планах неизвестно. В администрации президента РК отказались комментировать сообщение о побеге по причине отсутствия необходимой информации. Чо Сон Гиль работал в Италии с мая 2015 года, а после того, как в октябре 2017 года, из-за проведения Пхеньяном шестого ядерного испытания, итальянское правительство выслало посла Мун Чхон Нама, был назначен временным поверенным.