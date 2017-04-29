Президент РК окажет поддержку инновационному предпринимательству среди молодёжи

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Президент РК Мун Чжэ Ин обещал не жалеть сил для оказания активной поддержки инновационному предпринимательству среди молодёжи, переполняемой идеями и творчеством. В ходе состоявшейся в четверг встречи с представителями венчурных компаний глава государства заявил, что создание новых стартапов является одной из ключевых задач правительства. Новые, инновационные предприятия - это путь к созданию новых рабочих мест и оживлению экономики. Правительство планирует создать к 2020 году инвестиционный фонд для новых стартапов в размере 10 трлн вон (8 млрд 870 млн долларов),- сообщил Мун Чжэ Ин. Он добавил, что надежда экономики – это превращение инновационных идей молодых предпринимателей в новый бизнес. Глава государства планирует продолжать встречи с представителями деловых кругов. Так, на 7 января запланирована конференция с участием 200 представителей малых и средних компаний и частных предпринимателей. В середине месяца президент встретится с главами крупных компаний. Помимо этого, рассматривается возможность проведения встречи президента с главами пяти крупнейших корпораций страны. Эксперты отмечают, что правительство стремится развивать диалог с деловыми кругами, учитывая возможность утраты доверия народа в случае неудач в экономической политике.