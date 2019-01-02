Объём валютных резервов РК достиг нового рекорда

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В конце прошлого года южнокорейские валютные резервы достигли нового рекорда. Как сообщили в Банке Кореи, по состоянию на конец декабря 2018 года их объём составил 403 млрд 690 млн долларов, что на 710 млн долларов больше, чем в ноябре. Нынешнее увеличение в Банке Кореи связывают с ослаблением доллара. За весь прошлый год сумма валютных резервов РК выросла на 14 млрд 420 млн долларов. Рост продолжается 10 лет, увеличившись в этот период в два раза. По состоянию на конец прошлого года РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов.