«РасонКонТранс» надеется на возвращение РК в проект Рачжин-Хасан

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Совместное российско-северокорейское предприятие «РасонКонТранс», которое занимается грузоперевозками с использованием Транссибирской магистрали, железной дороги Раджин-Хасан и порта Рачжин, надеется на возвращение РК в проект. Об этом в интервью KBS сообщили представители предприятия. В настоящий момент в распределении долей уставного капитала российской стороне принадлежит 70%, а северокорейской - 30%. «РасонКонТранс» надеется, что РК станет участником данного масштабного проекта, выкупив 49% доли. В настоящий момент его реализация представляется непростой задачей до тех пор, пока Север не откажется от ядерного оружия. Проект Рачжин-Хасан не подпадает под санкции ООН, но находится под отдельными санкциями США и РК. Между тем, американский закон об усилении санкционного давления на КНДР предусматривает частичную отмену санкций в случае, если это будет способствовать свободному распространению информации в КНДР и мирному воссоединению Корейского полуострова. Поэтому при поддержке международных организаций проект имеет шансы на реализацию. «РасонКонТранс» находится в особой торгово-экономической зоне «Расон» со сроком аренды порта Рачжин на 49 лет.