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В Корее

В РК высокий уровень дискриминации, связанной с образованием

Write: 2019-01-04 10:46:38Update: 2019-01-04 10:54:07

В РК высокий уровень дискриминации, связанной с образованием

В РК значительная часть случаев дискриминации связана с уровнем образования и кумовством среди выпускников одних и тех же вузов. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого телерадиокомпанией KBS, такой ответ дали 33% респондентов. Далее следуют такие причины дискриминации как инвалидность, возраст и пол. 20% указали, что в реальности сталкивались с подобными случаями. Около 75% отметили большую разницу в размере зарплат, связанную с уровнем образования. Среди причин распространения в южнокорейском обществе конфликтных настроений по теме дискриминаций 40% респондентов назвали различные фейковые новости, массово рассылаемые через социальные сети. 64% отметили необходимость принятия закона о запрете дискриминации. 
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