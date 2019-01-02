В РК высокий уровень дискриминации, связанной с образованием

В РК значительная часть случаев дискриминации связана с уровнем образования и кумовством среди выпускников одних и тех же вузов. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого телерадиокомпанией KBS, такой ответ дали 33% респондентов. Далее следуют такие причины дискриминации как инвалидность, возраст и пол. 20% указали, что в реальности сталкивались с подобными случаями. Около 75% отметили большую разницу в размере зарплат, связанную с уровнем образования. Среди причин распространения в южнокорейском обществе конфликтных настроений по теме дискриминаций 40% респондентов назвали различные фейковые новости, массово рассылаемые через социальные сети. 64% отметили необходимость принятия закона о запрете дискриминации.