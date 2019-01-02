В начальных школах РК будут введены альтернативные учебники

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Ряд учебных материалов для учеников начальных школ с 3 по 6 класс будут выбираться по альтернативной системе. 3 января в министерстве образования РК был представлен план повышения разнообразия учебных материалов и продвижения системы свободного выпуска образовательной литературы. Инициатива затронет 65 учебников социологии, арифметики и кестествознания. Таким образом, в министерстве намерены поддержать либерализацию процесса образования, обеспечить право выбора одновременно повысив качество учебников. Система альтернативных учебников будет вводиться поэтапно: в 3-4 классах с марта 2022 года, в 5-6 классах с марта 2023 года. Также будет упрощена процедура проверки альтернативных учебников. Система свободного выпуска образовательной литературы будет введена в отношении ряда школ старшей ступени и профессиональных школ.