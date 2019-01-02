Ёсихидэ Суга критикует действия южнокорейских жертв принудительной трудовой мобилизации

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал действия южнокорейских жертв принудительной трудовой мобилизации противоречащими стремлению к будущему. Таким образом он прокомментировал то, что они приступили к процедуре ареста собственности японской компании Nippon Steel Corporation. Ранее Верховный суд РК обязал компанию выплатить компенсацию жертвам мобилизации. Как сообщает газета «Майничи симбун», участвуя в одной из радиопрограмм, Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу вышеуказанных действий, подчеркнув, что они противоречат развитию отношений между РК и Японией. 31 декабря прошлого года адвокаты жертв мобилизации обратились в суд города Тэгу с требованием в принудительном порядке арестовать имущество компании PNR, созданной совместно японской Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO.