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Экономика

Правительство представит план изменения структуры определения МРОТ

Write: 2019-01-04 11:45:54Update: 2019-01-04 11:55:38

Правительство представит план изменения структуры определения МРОТ

Photo : YONHAP News

На следующей неделе правительство РК представит проект плана по изменению структуры определения МРОТ. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на четвёртом заседании комитета по вопросам оживления экономики. По его словам, решение о реформировании структуры будет утверждено в течение января. Кроме того, он отметил наличие планов принятия проекта, обязывающего включить в состав комитета по определению уровня МРОТ представителей молодёжи, женщин, внештатников, глав малых и средних компаний, частных предпринимателей. 
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