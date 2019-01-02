Правительство представит план изменения структуры определения МРОТ

Photo : YONHAP News

На следующей неделе правительство РК представит проект плана по изменению структуры определения МРОТ. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на четвёртом заседании комитета по вопросам оживления экономики. По его словам, решение о реформировании структуры будет утверждено в течение января. Кроме того, он отметил наличие планов принятия проекта, обязывающего включить в состав комитета по определению уровня МРОТ представителей молодёжи, женщин, внештатников, глав малых и средних компаний, частных предпринимателей.