РК примет участие в международных учениях по борьбе со стихийными бедствиями в Мумбаи

Морская полиция РК примет участие в седьмых по счёту международных учениях по борьбе со стихийными бедствиями, которые пройдут с 6 по 11 января в Мумбаи. В них принимают участие профильные ведомства 30 стран, в числе которых США, Австралия, Япония, Филиппины, Сингапур, Саудовская Аравия, Катар. Южнокорейская сторона решила присоединиться к мероприятию по просьбе представителей Индии, озвученной в апреле в ходе регулярной встречи сторон. Морская полиция РК продемонстрирует свой опыт в устранении загрязнения в море, связанное с различными авариями, а также государственный план экстренного реагирования в случае стихийных бедствий.