Правительство РК обсудило проблемы макроэкономики и финансов

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4 декабря в Сеуле состоялось экстренное заседание правительства РК по вопросам макроэкономики и финансов, в ходе которого обсуждались причины дестабилизации на мировых рынках ценных бумаг. Это связано с резким обвалом на биржах США и Европы, который привёл к снижению основного корейского фондового индекса KOSPI ниже 2000 пунктов. В правительстве считают, что такой спад вызван опасениями о замедлении роста мировой экономики, а также снижением стоимости акций технологических компаний. Также на ситуации отразилось ухудшение инвестиционных настроений на фоне неопределённости итогов торговых переговоров США и Китая. Указывается, что учитывая сохранение данных факторов, нестабильность на рынке ценных бумаг продолжится некоторое время. Между тем, отмечается, что в РК финансовый рынок демонстрирует достаточную стабильность, продолжается тенденция к притоку иностранного капитала. Правительство намерено работать над минимизацией отрицательных последствий различных внутренних и внешних рисков, сохраняя готовность к оперативным действиям в случае появления признаков дестабилизации.