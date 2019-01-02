Минобороны РК обнародовало видео инцидента с наведением радара на японский самолёт

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Министерство обороны РК обнародовало видео, опровергающее утверждения Японии о том, что 20 декабря южнокорейский эскадренный миноносец «Король Квангетхо Великий» наводил радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт Р-1, пролетавший над Восточным морем. Видео представлено на канале министерства в видеохостинге YouTube. Сразу после его опубликования представитель министерства Чхве Хён Су провела пресс-конференцию. По её словам, данная инициатива нацелена на предоставление более точной информации в связи с недавним обнародованием Японией видео, в котором японская сторона распространила в интернете ложные сведения. Отмечается, что видео оборонного ведомства РК представлено на корейском языке, но позже появятся версии на других языках. Она также заявила, что Япония должна прекратить искажать факты и извиниться за представлявший угрозу полёт японского самолёта на «опасно низкой высоте» над кораблём южнокорейских ВМС, проводившим спасательную операцию.