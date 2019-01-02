В Вашингтоне не исключают возможности обсуждения прекращения военных учений РК и США

Photo : YONHAP News

Если КНДР продемонстрирует конкретные результаты в вопросе денуклеаризации, то военное командование РК и США может обсудить вопрос о прекращении совместных военных учений. Об этом сообщила 4 января радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на председателя подкомитета по делам Восточно-Тихоокеанского региона Сената США Кори Гаднера. Таким образом он прокомментировал новогоднее обращение северокорейского лидера Ким Чон Ына, в котором содержится призыв не ввозить на Корейский полуостров стратегическое вооружение США и прекратить совместные военные учения РК и США. Необходимость обсуждения вопроса о прекращении совместных учений военным командованием двух стран он объяснил тем, что США обеспокоены возможностью нападения КНДР не только на РК, но и на других союзников в регионе, в том числе на Японию. Говоря об озвученном в новогодней речи обещании Ким Чон Ына о том, что Север не будет производить ядерное оружие и проводить его испытания, Кори Гаднер заявил, что Ким Чон Ын много говорил о денуклеаризации, но эти заявления не соответствуют реальным действиям.