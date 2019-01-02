РК отстаёт от Японии и Китая на рынке батарей для электромобилей

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Технологии электромобилей быстро развиваются. В этой связи растёт спрос на батареи. Между тем, в прошлом году по позициям на профильном рынке РК сильно отстала от Китая и Японии. Так, по данным аналитической компании SNE Research, в прошлом году с января по ноябрь во всём мире мощность произведённых батарей для электромобилей составила 76.950 МВт. Это на 72,8% больше, чем за тот же период прошлого года. На первом месте японская компания Panasonic, чей показатель вырос на 113%, составив 17.606 МВт. Далее следуют китайские CATL и BYD. Их показатели выросли на 111,1% и 105,2%, составив 16.176 МВт и 9.359 МВт соответственно. Южнокорейская LG Chemical заняла четвёртую позицию с отметкой в 6.183 МВт. Однако её рост составил лишь 42,2%. Samsung SDI опустилась с пятого на шестое место с показателем 2.731 МВт. Рост составил 26,1%. Её опередил японский производитель AESC. Таким образом, доля LG Chemical на мировом рынке сократилась на 1,8%, составив 8%, а Samsung SDI упала на 1,4% до 3,5%.