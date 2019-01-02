Задолженности домохозяйств в Сеуле гораздо выше, чем в среднем по стране

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За последние семь лет задолженности домохозяйств в Сеуле выросли на 90 трлн вон или 80 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Сеульского исследовательского центра, представленном 4 января. Документ был составлен на основе анализа данных Банка Кореи. По состоянию на 2017 год, объём задолженностей домохозяйств составил 253 млрд долларов. 157 млрд долларов из этой суммы пришлись на ипотечные кредиты. Также отмечается, что по состоянию на 2017 год средний объём имущества столичных домохозяйств составил 476 тыс. долларов. Из них на задолженности пришлось около 90 тыс. долларов. Эти показатели гораздо выше, чем в среднем по стране – 339 тыс. и 62 тыс. соответственно. По состоянию на 2016 год доля кредитных задолженностей столичных домохозяйств в общем ВВП Сеула составила 74,1%. Это на 18,8% выше, чем средняя отметка по стране. В этой связи ожидается, что повышение учётной ставки наиболее сильно отразится на Сеуле. В апреле и мае прошлого года был проведён опрос среди 1000 человек старше 19 лет. 63% респондентов из числа тех, кто имеет задолженности, указали на то, что погашение кредитов является для них серьёзным бременем.