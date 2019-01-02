В РК стоимость бензина снизилась до минимальной за 32 месяца отметки

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В РК стоимость бензина снизилась до минимальной за последние 32 месяца отметки. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, в первую неделю января цены на бензин упали на 22,2 воны за литр по сравнению с прошлой неделей, составив 1.375 вон или 1.22 доллара. За последние девять недель отметка снизилась на 28 центов. Дизельное топливо упало в цене на 21,4 воны, и его средняя цена составила 1266 вон или 1,13 доллара за литр. Самая высокая средняя цена на бензин оказалась в Сеуле, составив 1.493 воны или 1,33 доллара. Отметка упала ниже 1.500 вон впервые с мая 2016 года. Самая низкая цена в Тэгу – 1.331 вона или 1,18 доллара. В корпорации отмечается, что мировые цены на нефть выросли из-за снижения объёмов производства Организацией стран-экспортеров нефти, но рост был ограниченным на фоне ухудшения инвестиционных настроений. В РК снижение стоимости топлива будет продолжаться за счёт уменьшения топливного налога и влияния прежнего снижения мировых цен на нефть.