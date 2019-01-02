Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили ситуацию в отношениях РК и Японии

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4 января глава МИД РК Кан Гён Хва провела телефонный разговор со своим японским коллегой Таро Коно. Они обменялись мнениями по решению Верховного суда РК по делу о жертвах принудительной трудовой мобилизации, а также по скандалу вокруг инцидента в Восточном море, в ходе которого военный корабль РК якобы наводил радар на японский патрульный самолёт. Касательно последнего вопроса стороны сошлись во мнении о необходимости сглаживания разногласий путём переговоров профильных ведомств двух стран. Они также договорились и в этом году продолжать тесный диалог и усилия по развитию двусторонних отношений, нацеленных на будущее. В МИД РК отметили, что телефонный разговор состоялся ввиду понимания сторонами необходимости проведения контактов, учитывая нарастающую напряжённость вокруг двух вышеуказанных вопросов.