СК призывает США к ответным мерам

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Северокорейские СМИ указали на то, что США должны принять ответные меры по снятию санкций в целях развития диалога двух стран, находящегося на стадии застоя. При этом были высказаны недовольства относительно недавно обнародованного госдепом США доклада по совместной стратегии в Восточноазиатском и Тихоокеанском регионе. Так, 5 января на северокорейском пропагандистском сайте Уриминжоккири была представлена статья, в которой говорится, что прошёл уже год с тех пор, как КНДР прекратила ядерные и ракетные испытания, поэтому все меры давления, принимавшиеся в ответ на ядерные испытания Севера, должны быть отменены. Подчёркивается, что теперь США должны действовать, отдавая «долг» Северу. Указывается, что США в одностороннем порядке требуют от СК большего, но доброжелательность и великодушие Пхеньяна имеют границы. Поэтому более не следует ожидать от КНДР даже минимальных односторонних уступок. Касательно доклада по совместной стратегии в Восточноазиатском и Тихоокеанском регионе, обнародованного госдепом США, в статье говорится, что этот документ, предусматривающий принцип «сначала денуклеаризация – потом смягчение санкций», является старым подходом, основанном на предубеждениях и противоречащим цели по отказу от враждебных отношений.