Минобороны РК представило видео инцидента с наведением радара на японский самолёт на английском языке

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Министерство обороны РК обнародовало англоязычную версию видео, опровергающего утверждения Японии о том, что 20 декабря южнокорейский эскадренный миноносец «Король Квангетхо Великий» наводил радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт Р-1, пролетавший над Восточным морем. Первое видео на корейском языке было представлено 4 января в 2 часа дня. Вечером того же дня появилась версия на английском языке. Позже в видеохостинге YouTube планируется опубликовать видео на японском и китайском языках. Ранее, в ходе пресс-конференции представитель министерства Чхве Хён Су заявила, что данная инициатива нацелена на предоставление более точной информации в связи с недавним обнародованием Японией видео, в котором японская сторона распространила в интернете ложные сведения об инциденте в Восточном море.