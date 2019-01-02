Американские СМИ высказывают опасения по поводу инцидента с Чо Сон Гилем

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Американские внешнеполитические круги наблюдают за развитием ситуации вокруг инцидента с временным поверенным в делах КНДР в Италии Чо Сон Гилем, сохраняя молчание. Американские СМИ считают, что данное событие может нанести удар по северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, который в настоящий момент выступает за развитие дипломатического диалога с РК и США. Об этом, в частности 4 января сообщило агентство Associated Press, указывая, что само освещение данного инцидента, связанного с высокопоставленным представителем северокорейской элиты, создаёт головную боль для Ким Чон Ына. Washington Post отмечает, что случай бегства Чо Сон Гиля является унизительным ударом по Ким Чон Ыну, который в течение прошлого года пошёл на беспрецедентные внешнеполитические шаги, стремясь представить себя в качестве главы государства с международным статусом. Между тем, внешнеполитические круги США озабочены тем какое влияние может оказать этот инцидент на переговоры КНДР и США. Газета Wall Street Journal привела в пример громкие случаи бегства высокопоставленных внешнеполитических представителей КНДР во Франции и в Риме в 1997 и 1998 годах соответственно. Они бежали в США и РК. Тогда переговоры Вашингтона и Пхеньяна по северокорейской программе разработки баллистических ракет зашли в тупик до тех пор, пока стороны не договорились об их возобновлении. Однако во внешнеполитических кругах Вашингтона высказывается предположение о высокой вероятности того, что на этот раз стороны могут не связывать инцидент с Чо Сон Гилем и обсуждение вопроса денуклеаризации. Это связано с тем, что лидеры США и КНДР выразили стремление к активизации «политики доброжелательности» и к проведению второго саммита.