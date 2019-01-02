Поставка на Филиппины вертолётов «Сурион» не состоялась

Photo : YONHAP News

Не состоялась поставка на Филиппины южнокорейских многоцелевых вертолётов «Сурион», разработанных Корейской аэрокосмической корпорацией (KAI). 5 января представитель Корейского агентства оборонного развития заявил, что в конце прошлого года посольство РК на Филиппинах сообщило о том, что местные власти приняли решение о приобретении партии американских вертолётов Black Hawk UH-60 компании Sikorsky Aircraft. Первоначально в 2016 году филиппинские власти заключили контракт с канадской компанией на покупку 16-ти вертолётов Bell 412. Однако после того, как Канада озаботилась проблемой прав человека на Филиппинах, контракт был расторгнут. В июне прошлого года президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Сеул. Тогда ему был показан вертолёт «Сурион». С этого момента филиппинская сторона проявляла высокий интерес к этой разработке. Однако в итоге в конкурсе победу одержал Black Hawk, который оказался более конкурентоспособным по цене. Своё влияние, как предполагается, оказало и падение южнокорейского вертолёта, использовавшегося в морской пехоте РК, в июле прошлого года.