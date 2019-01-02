Посол КНР в РК Цю Гохун подчеркнул важность роли Китая в решении проблем Корейского полуострова

Посол КНР в РК Цю Гохун подчеркнул позицию о том, что Китай является участником разрешения проблем Корейского полуострова. Об этом он заявил 4 января на мероприятии в посольстве Китая в Сеуле, посвящённом наступлению нового года. Цю Гохун отметил, что мир и стабильность на Корейском полуострове одинаково выгодны для РК и Китая, которые занимают очень схожие позиции в этом вопросе. Это заявление является подтверждением новогодней речи северокорейского лидера Ким Чон Ына, в которой подчёркивается важность КНР в процессе налаживания мира на Корейском полуострове. Цю Гохун отметил, что с прошлого года в межкорейских отношениях наступила новая историческая эпоха, а успешный визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в КНДР дал начало возобновлению межкорейского сотрудничества и примирения. В этом процессе, по словам Цю Гохуна, РК и КНР играли важную роль в обеспечении положительных перемен в политической ситуации на Корейском полуострове, прилагая усилия для достижения единых целей в создании режима мира, достижении денуклеаризации и реализации диалога. Он выразил надежду на то, что Сеул и Пекин будут и впредь совместно работать над политическим решением проблем Корейского полуострова.