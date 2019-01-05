В ЦРУ отказались комментировать новость о желании Чо Сон Гиля получить политическое убежище в США

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Итальянские СМИ сообщили о том, что временный поверенный в делах КНДР в Италии Чо Сон Гиль хочет получить политическое убежище в США. Между тем, на просьбу телерадиокомпании KBS к ЦРУ прояснить ситуацию последовал отказ комментировать что-либо. Официальный представитель управления Николь дэ Хэй заявила, что ЦРУ нечего сообщить по вопросу предоставления убежища Чо Сон Гилю и членам его семьи. Ранее итальянская газета La Repubblica сообщала о том, что до конца ноября, когда истекал срок работы Чо Сон Гиля в Италии, он обратился к местному правительству с просьбой предоставить ему помощь. В настоящий момент он находится под защитой спецслужб. Также сообщается, что Чо Сон Гиль выразил желание получить политическое убежище в США. Итальянская и американская стороны, как отмечается в газете, обсуждали данный вопрос в режиме секретности, что связано с опасениями США о возможном влиянии этого инцидента на переговорный процесс с КНДР.