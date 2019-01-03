Инцидент с наведением радара на японский самолёт остаётся в центре внимания мировой общественности

Photo : KBS News

Инцидент с наведением радара военным кораблём РК на японский самолёт привёл к горячим спорам среди южнокорейских и японских пользователей интернета. Видеозапись инцидента, распространённую минобороны РК, за два дня посмотрели более 1,5 млн человек. Вариант на английском языке за сутки набрал более 400 тыс. просмотров. Зрители оставили сотни тысяч комментариев. Особенно много критических комментариев со стороны японцев. Официальный Токио, между тем, не изменил своей позиции, продолжая утверждать, что 20 декабря прошлого года южнокорейский эсминец «Король Квангетхо Великий» наводил радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт Р-1, пролетавший над Восточным морем. На заявление Сеула о том, что японский самолёт осуществлял полёт на опасно близком расстоянии и на очень низкой высоте, Япония не дала конкретных объяснений. Учитывая широкий резонанс, министерство обороны РК намерено представить версии видеозаписи на восьми языках. Военные ведомства РК и Японии решают вопрос о проведении рабочих переговоров по данному инциденту.