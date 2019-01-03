Дональд Трамп: США и КНДР определяют место проведения второго саммита

Photo : YONHAP News

США обсуждают с КНДР место проведения второго американо-северокорейского саммита. Об этом сообщил 6 января на встрече с журналистами президент США Дональд Трамп. Ранее CNN сообщил со ссылкой на собственный источник, что США направили своих представителей в ряд стран. Дональд Трамп, между тем, указал, что с КНДР ведётся хороший диалог, а с северокорейским лидером Ким Чон Ыном поддерживались контакты через различные каналы. При этом он добавил, что санкционный режим действует и будет сохраняться до тех пор, пока США не получат от КНДР конкретные доказательства денуклеаризации. Данное утверждение немного отличается от официальной позиции Вашингтона о том, что санкционное давление будет продолжаться до полной денуклеаризации Севера. Эксперты полагают, что в ближайшее время появится более конкретная информация о втором американо-северокорейском саммите.