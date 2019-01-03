Новогодняя пресс-конференция президента РК состоится 10 января

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Президент РК Мун Чжэ Ин проведёт 10 января новогоднюю пресс-конференцию. Она начнётся в 10 часов утра и будет транслироваться по телевидению в прямом эфире. Как сообщили в администрации главы государства, сначала Мун Чжэ Ин в течение примерно 20 минут познакомит журналистов с основными направлениями своей политики в наступившем году, а затем ответит на их вопросы. Это будет вторая новогодняя пресс-конференция Мун Чжэ Ина с тех пор, как он вступил в должность президента в мае 2017 года, и его третье выступление в прямом телеэфире. Основными темами пресс-конференции станут экономика, внешняя политика, безопасность и межкорейские отношения. Как и в прошлом году, вопросы заранее утверждаться не будут.