Сервисы Apple будут доступны в Samsung Smart TV

Photo : YONHAP News

«Умные» телевизоры производства Samsung Electronics будут поддерживать сервисы iTunes Movies and TV Shows и Apple AirPlay 2. Такой возможностью уже в первой половине этого года смогут воспользоваться обладатели телевизоров Samsung Smart TV 2019 года выпуска, а после обновления прошивки, и 2018 года выпуска. В Samsung Electronics обещает поддержку iTunes Movies and TV Shows более чем в ста странах, а поддержку AirPlay 2 — в 190 странах. Сервис iTunes появится в устройствах не от Apple впервые, что откроет для покупателей телевизоров Samsung Electronics доступ к сотням тысяч фильмов и сериалов в iTunes. При этом контенты Apple будут доступны в рамках сервисов Samsung Universal Guide, New Bixby и Search.