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В Корее

Количество членов Федерации корейских профсоюзов превысило миллион человек

Write: 2019-01-07 11:12:19Update: 2019-01-07 17:24:05

Количество членов Федерации корейских профсоюзов превысило миллион человек

Photo : KBS News

В прошлом году количество членов Федерации корейских профсоюзов впервые превысило миллион человек. 6 января в федерации сообщили, что по состоянию на конец прошлого года показатель составил 1 млн 16 тыс. человек. Окончательные данные за прошлый год будут обнародованы в феврале на съезде. К предыдущему съезду в прошлом году численность членов федерации составила 975.574 человека. Между тем, показатель Корейской конфедерации профсоюзов также впервые достиг 900 тыс. человек, в то время как в прошлом году она объединяла 700 тыс. человек. 
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