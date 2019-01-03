Количество членов Федерации корейских профсоюзов превысило миллион человек

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В прошлом году количество членов Федерации корейских профсоюзов впервые превысило миллион человек. 6 января в федерации сообщили, что по состоянию на конец прошлого года показатель составил 1 млн 16 тыс. человек. Окончательные данные за прошлый год будут обнародованы в феврале на съезде. К предыдущему съезду в прошлом году численность членов федерации составила 975.574 человека. Между тем, показатель Корейской конфедерации профсоюзов также впервые достиг 900 тыс. человек, в то время как в прошлом году она объединяла 700 тыс. человек.