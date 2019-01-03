Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает повышаться

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос впервые за последние четыре недели. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 31 декабря по 4 января этого года агентством Realmeter среди двух тысяч жителей разных регионов страны, он составил 46,4%, что на 0,5% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 48,2% опрошенных, что на 1,5% меньше, чем на прошлой неделе. Опрос проводился по заказу агентства YTN. Отрицательная и положительная оценки держатся почти на одном уровне шесть недель подряд. При этом отрицательная оценка выше положительной вторую неделю подряд. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,3%, партии Свободная Корея - 24,8%, партии Справедливости – 8,7%, партии Справедливого будущего – 6,2%, партии Демократии и мира – 2,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.