В РК растут продажи экологичных автомобилей

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В прошлом году на внутреннем рынке РК было продано более 120 тыс. экологичных автомобилей, что является рекордной отметкой. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, представленным 7 января, показатель составил 123.387 автомобилей. Это на 26,6% больше, чем в 2017 году. Уровень продаж экологичных автомобилей в 2015 году впервые превысил 4 тыс. единиц, в 2016 году - 60 тыс., а в 2017 году - 90 тыс. единиц. В прошлом году на автомобили с гибридным двигателем пришлось 93 тыс. или 75,4%. Остальные -электромобили.