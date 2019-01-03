В КНДР распространяются мобильные телефоны

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По состоянию на ноябрь прошлого года в КНДР использовались 6 млн мобильных телефонов средней стоимостью 100-200 долларов. Об этом сообщил министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн. По данным KBS, в настоящий момент в КНДР мобильные телефоны распространены, однако звонки можно осуществлять только внутри страны. В КНДР внутренняя и международная телефонные сети функционируют отдельно. Для осуществления телефонного звонка за рубеж необходимо получить соответствующее разрешение профильного учреждения. Между тем, отмечается, что, несмотря на такую ситуацию, в стране фиксируется незначительный рост количества международных звонков.