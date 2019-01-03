Позиция премьер-министра РК относительно жертв принудительной трудовой мобилизации остаётся неизменной

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Девять депутатов японского парламента обсудили ряд внутренних и внешних событий, в том числе связанных с РК, в ходе аналитической передачи, которая транслировалась 6 января NHK. В качестве председателя Либерально-демократической партии в передаче участвовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Её участники, среди прочего, затронули вопрос о том, что в конце прошлого года несколько южнокорейцев из числа жертв принудительной трудовой мобилизации направили в суд заявку на арест в принудительном порядке имущества компании PNR, созданной совместно японской Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO. Синдзо Абэ называл жертв принудительной мобилизации «рабочими с Корейского полуострова». Он также выразил сожаление относительно их активности по наложению ареста на имущество японской компании. Он подчеркнул, что решение Верховного суда РК, обязавшего Nippon Steel Corporation выплатить компенсации жертвам, является неприемлемым в рамках международного права. Он указал, что японские власти примут конкретные меры в этом вопросе. Японские СМИ полагают, что в качестве таких мер рассматривается обращение в международный суд. Синдзо Абэ также в очередной раз подчеркнул, что согласно базовому договору об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года, прежние исторические споры двух стран считались разрешёнными. На официальных пресс-конференциях Синдзо Абэ демонстрирует сдержанность, однако в ходе дебатов или в различных передачах японский премьер делает довольно жёсткие высказывания. Эксперты полагают, что это связано со стремлением заручиться поддержкой электората.