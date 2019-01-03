Юг и Север проведут совместное новогоднее мероприятие

Photo : KBS News

30-31 января Юг и Север проведут в горах Кымгансан совместное мероприятие по случаю встречи Нового года. Послание с предложением провести мероприятие именно в это время направили 5 января северокорейские представители совместного комитета по реализации межкорейской декларации от 15 июня 2000 года. 7 января представитель южнокорейской стороны сообщил, что первоначально предложение о совместном мероприятии было озвучено Югом, а Север его принял. Окончательное решение о его проведении было принято в ходе заседания комитета, состоявшегося 23-24 ноября прошлого года в Шэньяне. Для участия в нём в КНДР отправится делегация РК в составе 250 человек и делегация 15-ти иностранных представителей. В ходе новогодней встречи состоятся торжественная церемония, праздничный концерт, заседание представителей сторон, встречи различных организаций, представляющих разные сферы и регионы, а также совместная прогулка.