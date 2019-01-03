РК и Дания отмечают 60-летие дипломатических отношений

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РК и Дания объявили год культур двух стран по случаю 60-летия установления дипломатических отношений. Об этом сообщили в МИД РК. 16 января в Копенгагене состоится концерт южнокорейского симфонического оркестра. На февраль запланированы консультации по вопросу туризма в РК, в марте состоится выступление южнокорейских коллективов Nanta и Coreyah, а в апреле - концерт национальной труппы современных танцев «Мукхян». В апреле в музее истории Сеула состоится выставка «Андерсен и Копенгаген». В декабре в Центре искусств Art Sonje Center в Сеуле состоится концерт Датского королевского оркестра.