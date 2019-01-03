РК может направить препарат Тамифлю в КНДР уже на этой неделе

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Правительство РК намерено на этой неделе отправить в КНДР антигриппозный препарат Тамифлю и диагностические комплекты. Об этом сообщил 7 января на очередном брифинге представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. По его словам, данный вопрос в настоящий момент обсуждается. Лекарство и диагностические комплекты, в случае одобрения плана, будут отправлены наземным транспортом. Ряд источников сообщают, что на этот раз поставка Северу медикаментов будет меньше, чем в 2009 году, когда объём был рассчитан на 500 тыс. человек. В конце прошлого года на втором заседании южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР поставки Тамифлю были одобрены.