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7 января в Сеул прибыл специальный докладчик ООН по правам человека в СК Томас Охеа Кинтана. Он встретился с заместителем министра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо. Встреча проходила в закрытом формате. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросу прав человека в КНДР, резолюции по правам человека в СК, принятой в декабре Генеральной Ассамблеей ООН, а также относительно подготовки встреч разделённых семей Юга и Севера. В марте Томас Охеа Кинтана намерен представить очередной доклад по правам человека в КНДР, поэтому нынешний визит связан с необходимостью сбора соответствующей информации. В ходе визита в РК он намерен встретиться с представителями правительства и Общества Красного Креста, северокорейскими беженцами, членами национального комитета по правам человека, различных профильных гражданских организаций. 11 января Кинтана проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах визита в РК.